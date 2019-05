Sequestrato a L'Aquila quasi mezzo chilo di "Ero". In manette un gambiano

POLIZIA DI STATO: SEQUESTRATI PIÙ DI 400 GRAMMI DI EROINA. Nella serata dello scorso 21 maggio, a L’Aquila, personale della Squadra Mobile - Sezione Antidroga, ha tratto in arresto un cittadino gambiano, residente a Roma, colto nella flagranza del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

In particolare, gli investigatori, impegnati in un servizio di polizia giudiziaria disposto per la prevenzione e la repressione dell’illecito traffico di stupefacenti, hanno notato un uomo uscire, con fare circospetto, da uno stabile sito nei pressi del centro cittadino. Alla vista degli operatori lo stesso è apparso ancora più nervoso ed ha cercato di allontanarsi nelle vie limitrofe.

Fermato e sottoposto a minuzioso controllo, indosso all’uomo sono stati rinvenuti due involucri contenenti circa 430 grammi di eroina, alcune “palline” della stessa sostanza, pronte per essere commercializzate al dettaglio, e la somma di 4.800 euro in contanti, denaro di cui non ha saputo indicare la provenienza.

Il 27enne, M.K., è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di L’Aquila, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione Independent