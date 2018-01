Sequestrati 30 Kg di droga: spacciatore albanese incensurato arrestato a Chieti

SEQUESTRATI 30 KG DI DROGA. UN ARRESTO. Nella giornata di ieri, a seguito di servizi di controllo congiunti posti in essere dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza finalizzati al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, veniva tratto in arresto M.I., cittadino albanese di 29 anni, incensurato, domiciliato in provincia di Chieti. In particolare nel corso delle attività di prevenzione effettuate negli ultimi giorni veniva notata, nella zona di Chieti Scalo, un’autovettura Fiat Punto effettuare continui passaggi e numerose soste nella zona della stazione ferroviaria e in altre zone di Chieti dove solitamente avvengono dinamiche di spaccio di droga. La macchina veniva per questo attentamente monitorata e portava gli investigatori in un casale in aperta campagna a Bucchianico, dove, dopo appropriati servizi di appostamento, si decideva di intervenire e si riuscivano a scoprire, occultate nei terreni circostanti il casolare, alcune buste in cellophane dalle quali proveniva un forte odore di marijuana.