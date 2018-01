Secondo "Forbes" Città Sant'Angelo è uno dei luoghi migliori al mondo dove vivere

E' ABRUZZESE LA SESTA CITTA' AL MONDO DOVE SI VIVE MEGLIO. L'Abruzzo delle sorprese continua a stupire, soprattuttose visto dall'estero. La celebre rivista statunitense di economia e finanza Forbes ha infatti inserito Città Sant'Angelo (Pescara) tra i luoghi migliori al mondo per vivere spendendo poco. Un dato sorprendente riportato nell'articolo "Quit Your Job And Move Abroad: The Cheapest Places To Live In 2018" della giornalista Laura Begley Bloom pubblicato lo scorso 8 gennaio. Guida la classifica la capitale del Portogallo Lisbona seguita da Calì (Colombia) e Santo Domingo (Santo Domingo). Al quarto posto troviamo San Pedro in Belize, al quinto Saint-Chinian in France e, infine, al sesto Città Sant'Angelo.

With its pretty Adriatic coastline lined with beachside cafés, mountains for skiing and rolling vineyards, Abruzzo is a slice of heaven — and it’s Italy’s best-kept secret. It’s also the richest region in this part of Italy, according to Peddicord, and it’s a place where “small, historic towns are working hard to attract investment to save their historically significant but nearly deserted streets.”

Nowhere is this more true than in Città Sant’Angelo, which has historic churches, a contemporary art museum and — this will make you feel right at home — an outdoor outlet mall that feels like something out of Southern California.

“Abruzzo has everything Tuscany offers and more — at a fraction the cost,” says Peddicord.