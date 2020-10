Scuole chiuse a Montesilvano, Spoltore e Cappelle per il Giro d' Italia 2020

SCUOLE CHIUSE A MONTESILVANO PER LA DECIMA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA. Anche il sindaco di Montesilvano Ottavio de Martinis come quello di Spoltore e di Cappelle sul Tavo ha ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 13 ottobre, data in cui è prevista la decima tappa del Giro d'Italia 2020. Il motivo è il passaggio dei corridori della storica 'carovana rosa' e , dunque, per ragioni di sicurezza. "Il percorso del Giro - come si legge nella nota pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente - interessa le strade e vie cittadine relative al flusso di entrata e uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole del territorio" e inoltre "ritenuto che tale situazione imponga, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale". Insomma una decisione probabilmente ragionevole ma accolta non bene da molti genitori che, dopo i mesi del lockdown, le vacanze estive e il referendum costituzionale, vedono questo ennesimo allontanamento forzato dalle classi come un fattore negativo per l'istruzione dei propri figli. Ovviamente ci sono, poi, i soliti e noti problemi logistici di gestione della famiglia ma questa è una storia di cui abbiamo ed hanno già abbondantemente parlato media piu' autorevoli del nostro.

Redazione Independent