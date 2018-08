SCUOLA GRATIS AGLI STUDENTI AMERICANI DI MEDICINA. Un annuncio sorprendente e, aggiungiamo, a sorpresa. La New York University ha deciso di pagare la retta annuale degli studenti di medicina che frequentano la famosa scuola newyorkese. In totale, per 4 anni. La retta consiste in pagamenti di 55 mila dollari a testa. Il "dean" della scuola ha tenuto a fare presente che si tratta di un "regalo per affrontare l'incredible debito dei laureati". Si tratta di 93 studenti del primo anno e 350 che otterranno la laurea fra tre anni. Un dato significativo e' rappresentato dal debito di 184 mila dollari a testa lasciato dai laureati del 2017. Negli Stati Uniti ci sono 141 medical schools. Sessanta considerano le applicazioni di studenti esteri.. Tuttavia non si tratta di scuole che, come la NYU, pagano la retta annuale degli studenti. Dapprima l'annuncio della New York University parlava della possibilita' di includere studenti esteri nel progetto. Poi sono arrivate brevi correzioni in verita' non molto chiare. E tutto e' ora appeso a un filo, fino a quando potremo avvicinare la persona che nella immensa scuola sa dare le risposte esatte. Intanto vorrei consigliare gli studenti italiani eventualmente interessati al progetto della NYU, di scrivere in inglese molto chiaramente all'indirizzo qui sotto, spiegando chi siete, dettagli sul progetto retta pagata dalla universita' (studenti esteri sono inclusi?) e tutto quanto credete aiuti la scuola a capire i vostri desideri. Scrivete una e mail a questo indirizzo: Dayana Venero - IMResidency@nyumc.org. E buona fortuna.

Benny Manocchia