Scoperta evasione fiscale ad Avezzano, nei guai una ditta che commercia all'ingrosso

SCOPERTA EVASIONE FISCALE AD AVEZZANO, NEI GUAI DITTA CHE COMMERCIA ALL'INGROSSO. I 'Baschi Verdi' della Guardia di Finanza di Avezzano hanno eseguito, nei giorni scorsi, un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa € 200.000,00 emesso dalla locale A.G. nei confronti di I.A., titolare di una ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso.

La misura, si legge in una nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avezzano, giunge al termine di complessi accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri e tesi all’ individuazione dei beni riconducibili al titolare dell’ ingrosso per l’IVA e l’IRPEF non versate nell’ anno d’imposta 2013. L’imposta evasa è stata accertata dalla locale Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di specifiche attività ispettive.

La lotta alle frodi fiscali continua a costituire una delle priorità per la G. di F. che, anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con gli uffici giudiziari e finanziari, è costantemente protesa a contrastare gli effetti negativi causati all’ economia dall ’evasione.

Redazione Independent