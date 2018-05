Sciopero del trasporto pubblico mercoledì 2 maggio 2018

TRASPORTO PUBBLICO IN SCIOPERO. Per il giorno mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 00:00 alle 05:30, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00, è indetto uno sciopero da parte di una sigla sindacale che potrebbe produrre qualche difficoltà nell’effettuazione dei servizi sia autolinea che ferroviari. A causa delle modalità dall’astensione lavorativa, alla ripresa del servizio a termine delle tre fasce indicate, alcune corse potrebbero non essere garantite.

TUA S.p.A. si scusa, sin d’ora, per eventuali disagi che dovessero verificarsi ed assicura la massima assistenza alla clientela.

Redazione Independent