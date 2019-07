Scelto il nuovo partner: sara' la societa' Atlantia dei Benetton

SCELTO IL NUOVO PARTNER DI ALITALIA: SARA' LA SOCIEATA' ATLANTIA DEI BENETTON. Il Gruppo Toto per il quale avevamo fatto il tifo non ce l'ha fatta. Il Cda di Fs, con Mediobanca nel ruolo di advisor, ha scelto Atlantia come partner con il quale mettere a punto il piano industriale e la governance societaria, insieme ovviamente a Mef e Delta. Intorno a meta' settembre, arriveranno le offerte vincolanti e saranno definite le quote della newco. Al momento la certezza e' che la maggioranza sara' pubblica, come ha ripetuto diverse volte il Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, con Fs che dovrebbe avere tra il 35 e il 37% e il Mef il 15%, frutto della conversione in capitale degli interessi maturati con il prestito ponte da 900 milioni.

Le quote dei partner privati, Atlantia e Delta, saranno fissate piu' avanti. Indicativamente la compagnia Usa dovrebbe avere tra il 15% e il 20% mentre la holding della famiglia Benetton circa il 30%.

La proposta di Atlantia e' stata ritenuta la piu' solida dal punto di vista finanziario e industriale da Fs e Mediobanca. Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato italiane, "valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia quale partner da affiancare a Delta Air Lines e al ministero dell'Economia e delle Finanze per l'operazione Alitalia". Fs Italiane "iniziera' a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi dell'eventuale offerta", ha spiegato il gruppo.

Escono di scena il Gruppo Toto, Lotito e German Efromovich.

Ricordiamo, infine, che da 44 anni si susseguono piani d'intervento straordinari su Alitalia. In vari modi ed in vari termini e con proprietà diverse, siano esse pubbliche, private o miste. La quantità di denaro pubblico utilizzato, calcolata da Mediobanca nel 2015, ammontava a quasi 7 miliardi, ora lievitati dopo il prestito ponte e l'impegno di Mef e Ferrovie che saranno gli azionisti di maggioranza della "nuova" compagnia.

Speriamo che, stavolta, possa davvero funzionare.

Redazione Independent