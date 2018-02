SARA' LEI A CHIEDERGLI DI SPOSARLA. Avete sentito parlare del Me Too Movement? Negli Stati Uniti invade lentamente i 50 Stati. Il movimento in sostanza coinvolge il cosiddetto sesso debole, che annuncia: Anche io e giunge direttamente al punto. Basta per tante, tantissime donne, l'attesa sulla quale l'uomo si appoggia per prendere la decisione di chiederle di sposarlo.. Quando succede, dicono. Spesso, dicono le signorine, aspettiamo ed aspettiamo ma il fatidico "vuoi sposarmi" proprio non arriva. E cosi', come hanno gia' fatto in altre situazioni della vita, saranno le donne d'ora in avanti a chiedere all'uomo: vuoi sposarmi? Stranamente i maschi non si ribellano di fronte a questa decisione delle donne di cambiare i ruoli. Tanto per fare un esempio, gli uomini dicono: se saranno loro a chiedere di sposarle vuol dire che non sara' piu nostro dovere di acquistare l'anello di fidanzamento. I genitori pare non siano completamente d'accordo con le loro figlie.. Fino ad ora e' l'uomo a porre la fatidica richiesta, ma se prima del matrimonio cambia idea ? Il genitore si rivolgera' direttamene al maschietto per dirgli tutta la sua disapprovazione. In caso analogo fara' fra la stessa cosa con sua figlia? La vita cambia ma stavolta bisogna vedere se il movimento Me Too avra' il sopravvento sulle regole antiche, che hanno condotto la vita di milioni di coppie per secoli. E' un cambiamento che imporra' alla donna di arrossire quando chiedera' all'uomo di sposarla mentre l'uomo, imbarazzato, non sapra' come comportarsi. Diciamolo: forse: era piu' facile prima. Ma il mondo non e' piu' lo stesso.

Benny Manocchia