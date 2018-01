ANCORA SANGUE SULLE STRADE D'ABRUZZO, DONNA PERDE LA VITA NELLA GALLERIA LE PIANE. Purtroppo è già arrivata la prima vittima della strada dell'anno appena iniziato. Una donna di 38 anni e' deceduta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 9 sulla variante SS 714 che collega Montesilvano a Francavilla dove, per cause in corso di accertamento c'e' stato un tamponamento all'interno della seconda galleria nel territorio comunale di Francavilla al Mare fra un'auto e un mezzo pesante. L'automobilista, alla guida di una Chevrolet Matiz, si è scontrata frontalmente con un camion Mercedes. La donna, originaria di Ancona e residente a Francavilla al mare, è deceduta sul colpo. A perdere la vita e' stata la conducente dell'autovettura. Sul posto agenti della Polizia Stradale e sanitari del 118 di Pescara e Chieti.

Redazione Independent