Sangue sulle autostrade d'Abruzzo. Automobilista finisce sotto un mezzo pesante

SANGUE SULLE AUTOSTRADE D'ABRUZZO: AUTOMOBILISTA FINISCE SOTTO IL TIMORCHIO DI UN TIR. Auto contro tir poco sull’A14, poco prima dell’uscita Città Sant’Angelo-Pescara Nord, in direzione Ancona. Una Squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla A 14 al Km 369 direzione Nord (prima dell'uscita Città S.Angelo) , un autovettura ha urtato il rimorchio di un Tir ed il personale VF ha operato con cesoie e divaricatori idraulici per estrarre il conducente dall'abitacolo collaborando con il personale del 118 e la Polizia Stradale, mentre la Polizia eseguiva i rilievi del caso i vigili del fuoco provvedevano a mettere in sicurezza la zona rimuovendo i mezzi con l'ausilio dell'autogru.

Redazione Independent