San Giovanni Teatino: scoperto deposito abusivo di medicinali per uso umano

SEQUESTRATO DEPOSITO ABUSIVO DI FARMACI AD USO UMANO. La scorsa settimana, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti, i militari del Nucleo Mobile della Compagnia di Chieti hanno sequestrato 1.087 confezioni di medicinali di vario tipo, per un valore commerciale di circa 16.000,00 €, tenuti all’interno di un capannone nel Comune di San Giovanni Teatino risultato privo delle prescritte autorizzazioni. L’attività, che ha avuto l’abbrivio da un controllo eseguito dai militari su strada di un furgone adibito al trasporto di medicinali, ha permesso quindi di risalire al citato deposito dove avveniva la distribuzione all’ingrosso dei medicinali di vario tipo. La struttura, costituita da pannelli prefabbricati in cartongesso e copertura in lamiere, deteneva non solo i medicinali destinati nelle province di Chieti e Pescara, secondo un preciso ordine di distribuzione, ma all’interno di essa vi erano pneumatici, contenitori di vernice, rottami di autovetture, motori e batterie in disuso, in palese violazione delle norme che regolano le condizioni per la conservazione dei medicinali per uso umano. Si è proceduto, quindi, ad irrogare sanzioni amministrative, per 8 soggetti coinvolti, per un totale di 126.000,00 €, mentre per uno di essi è scattata il deferimento alla locale Autorità Giudiziaria per essersi reso responsabile della distribuzione all'ingrosso dei prodotti farmaceutici senza la preventiva autorizzazione. L’intervento si inquadra nella strategia del Corpo di contrasto ai traffici illegali (stupefacenti, immigrazione clandestina, terrorismo, contrabbando, ecc.) che viene a determinarsi grazie alla fattiva presenza dei Finanzieri impegnati a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

