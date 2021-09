Salute: per l’assessore Verì “siamo vicini all’immunità di gregge”

“Ci siamo gia’ quasi. Devo dire che la percentuale dell’80% la stiamo raggiungendo. Anzi negli ultimi tempi c’e’ stato un aumento di richieste di vaccinazione da parte di quel target della popolazione rimasto indietro. Con l’apertura delle scuole c’e’ una maggiore attenzione”. Lo ha detto l’assessore regionale abruzzese alla Sanita’, Nicoletta Veri’, a margine dell’inaugurazione della nuova Pet-Tac dell’ospedale di Pescara, sul raggiungimento dell’immunita’ di gregge. L’assessore ha inoltre ricordato che davanti alle scuole superiori saranno allestiti punti di vaccinazione. L’obiettivo, ha evidenziato, e’ “stimolare. La vaccinazione resta libera, ma diamo anche la possibilita’ di non mettersi in lista d’attesa per prenotarsi accedendo invece in maniera libera”. Per quanto riguarda la somministrazione della terza dose su fragili e sanitari, Veri’ ha detto che “proprio domani ci sara’ un incontro in assessorato con le quattro direzioni delle Asl per organizzare l’attivita’ su tutto il territorio. Andremo a verificare quali hub e strutture continueranno a vaccinare nella nostra regione”.