‘Luci e ombre’ per le città abruzzesi nelle classifiche di Legambiente e Sole 24 Ore

Ci sono ‘luci ed ombre’ nelle classifiche stilate da Legambiente e dal Sole 24 Ore. Partendo dalle note positive, inaspettatamente si scopre che Pescara è la terza città in cui si vive meglio in base alla salute. Le altre sono sono Bolzano, e Nuoro: è quanto emerge dalla classifica pubblicata al termine di un’indagine de ‘Il Sole 24 Ore". Se invece esaminiamo un'altra classifica, quella di Legambiente sulle città più sostenibili, la posizione della nostra città è sicuramente poco felice. Esaminado i dati in Abruzzo, si evince che la prima provincia risulta essere Teramo collocatasi 20 esima guadagnando 16 posti rispetto all'anno prima. Anche Chieti migliora di 10 punti passando dal 73 esimo posto del 2020 al 63 esimo del posto nella classifica stilata dal Giornale Economico Il Sole 24 Ore del 2021. L'Aquila, invece peggiora in quanto dal 47 esimo posto del 2020 scende al 56 esimo. Pescara si posiziona al 76 esimo posto, ma, pur essendo la meno virtuosa, la Città Adriatica ha fatto un balzo in avanti scalando una trentina di posizioni. Le note dolenti riguardano, come già è noto, l'inquinamento urbano con Pescara che si colloca al 33 esimo posto per il biossido d'azoto, al 36 esimo per la presenza di ozono e al 52 esimo per la presenza di PM 10, tutti prodotti altamente inquinanti provenienti dal traffico urbano. Addirittura al primo posto assoluto in Italia troviamo nientemeno che il nostro capoluogo di regione L'Aquila. Tra le altre curiosità c'è Teramo che risulta la quinta classificata in Italia per numero delle vittime della strada.