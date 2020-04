Sace, come richiedere il prestito garantiti dallo Stato: il modello

SACE, ECCO RICHIEDERE IL PRESTITO GARANTITO DALLO STATO: IL MODELLO. E' stato pubblicato ieri sul portale del Fondo di garanzia e del Ministero dello Sviluppo Economico il 'modello' relativo alla richiesta dei prestiti garantiti al 100% fino a un massimo di 25mila euro - o entro il limite del 25% del fatturato - per le piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e professionisti con partita iva. E' prevista nel Decreto Liquidità anche la possibilità di un pre-ammortamento di 24 mesi: dunque, per due anni sarà possibile solamente rimborsare la quota interessi, non quella capitale. La gestione di questa operazione immensa verrà curata dalla società SACE del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per conto dello Stato Italiano. Per ulteriori informazioni è necessario consultare il vostro commercialista o consulente bancario di fiducia posto che gli stanziamenti da 1,7 miliardi potrebbero non essere sufficienti a coprire la domanda di credito da parte degli imprenditori, autonomi e professionisti italiani colpiti dalla crisi economica provocata dalla pandemia Covid-19.

IL MODELLO IN QUESTO LINK

Redazione Independent