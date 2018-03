Ritrovato senza vita il corpo del giovane spoltorese scomparso da casa lunedì

RITROVATO SENZA VITA IL CORPO DEL GIOVANE SPOLTORESE SCOMPARSO LUNEDI'. Purtroppo è stato ritrovato senza vita, in un dirupo nei pressi del cimitero di San Silvestro, il corpo di Alessandro Neri. La conferma della triste notizia arriva dalla stessa famiglia che, lunedì scorso, aveva denunciato la scomparsa del loro figlio ventinovenne. Sul profilo Facebook della madre è stato pubblicato un post che annienta le speranze di un lieto fine sulla vicenda che ha tenuto col fiato sospeso l'intera comunità spoltorese. Sul torace del giovane è stato trovato un colpo di arma da fuoco. La posizione in cui è stato trovato il cadavere, tra alcuni arbusti nei pressi di un corso d’acqua, si apprende da fonti investigative, sarebbe incompatibile con l’ipotesi del suicidio. ‘Nerino’, così era chiamato dagli amici il ventinovenne, era uscito di casa lo scorso 5 marzo senza farne più ritorno. Mercoledì mattina la sua auto, una Fiat 500 rossa, era stata trovata in via Mazzini. Ora si aspettano gli esiti investigativi per fare luce su questa tragica vicenda. Ringraziamo www.spoltorenotizie.it per la preziosa collaborazione.

Redazione Independent