"Rischio sismico", assemblea a Sulmona per dire No al gasdotto

SULMONA DICE NO AL GASDOTTO. Aula consiliare del Comune di Sulmona gremita oggi pomeriggio per l'incontro organizzato da AltreMenti sul gasdotto Sulmona-Foligno. Ospite il geologo Francesco Aucone, che ha esposto le sue note critiche alla valutazione del rischio sismico contenute nello Studio d’Impatto Ambientale - S.I.A. della Snam e ha presentato pubblicamente la sua perizia tecnica che l’Associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico ha inoltrato al Presidente del Consiglio, al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Sviluppo Economico.

“Io spero - ha detto Aucone - che venga quantomeno rivista la valutazione del rischio sismico perché è stata fatta non considerando alcuni elementi importanti come ad esempio l’azione sismica. Snam, sia per la centrale di compressione che per la condotta, utilizza delle accelerazioni per verificare la vulnerabilità dell’opera che sono estremamente più basse rispetto a quelle che realmente le stazioni sismiche sparse su tutto il territorio italiano hanno registrato negli ultimi eventi sismici. Sono accelerazioni molto più alte, anche più del doppio”.

Aucone ha poi spiegato che “con un’istanza è già stata presentata, da parte del Grig, una prima perizia per il tratto che va da Foligno a Sestino. Alcuni parlamentari l’hanno presentata insieme a un’interrogazione a risposta scritta in parlamento, e quindi si sta già aspettando una risposta. La perizia sul tratto Sulmona-Foligno è invece alla fase di presentazione dell’istanza al presidente del consiglio dei ministri e ai tre ministeri coinvolti. È in itinere e stiamo aspettando le risposte. Lo studio è stato presentato anche ai governatori delle regioni coinvolte, tra cui l’Abruzzo”.

Intanto, in vista del prossimo tavolo dipartimentale della conferenza dei servizi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri indetta per il prossimo 14 dicembre che chiama a raccolta i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto Smam, la capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Elisabetta Bianchi, ha dichiarato quanto segue: “Auspichiamo che ciascun parlamentare abruzzese intervenga con senso di responsabilità nel processo decisionale coinvolgendo formalmente anche il Presidente della Camera Laura Boldrini, per dare sostegno concreto ai Sindaci nel ribadire con forza il No al metanodotto”.

Marco Sette (foto Angelo D'Aloisio - OneShootLive)