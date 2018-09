Rincari pedaggi Autostrade A24 e A25. Toninelli promette azzeramento da ottobre

TONINELLI PROMETTE AZZERAMENTO DEI RINCARI AUTOSTRADALI DA OTTOBRE. Sembra essere arrivati ad un 'punto di svolta' nella questione dei pedaggi autostradali sul tratto della A24 e A25 ovvero le 'Autostrade dei Parchi' gestite dal gruppo guidato dall'imprenditore abruzzese Carlo Toto. Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli (MoVimento 5 Stelle) ha promesso, al termine di un sit in davanti al ministero di 90 sindaci di Abruzzo e Lazio, l'azzeramento rincari dal 1 ottobre.

Adesso toccherà capire se questa soluzione verrà tradotta in realtà oppure resterà una promessa politica per calmare gli animi bollenti. Oggi, infatti, c'è stata parecchia tensione a Roma, poichè la questione del caro pedaggio sta mettendo in difficoltà centinaia di migliaia di pendolari e imprenditori abruzzesi e laziali che, ogni giorno, utilizzano per lavorare uno dei tratti autostradali più cari d'Italia.

Tra poche settimane conosceremo la verità.

