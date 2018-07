Rimborsopoli: assolto ex governatore Gianni Chiodi

RIMBORSOPOLI: ASSOLTO L'EX GOVERNATORE GIANNI CHIODI. Si chiude con le assoluzioni "perché il fatto non sussiste" l'inchiesta cosiddetta 'Rimborsopoli' che ha coinvolto l'ex presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, l'ex vicepresidente della Giunta Alfredo Castiglione e l'ex assessore all'Istruzione Paolo Gatti. I tre ex esponenti della giunta regionale abruzzese, giudicati con rito abbreviato, erano accusati, a vario titolo, di peculato e truffa aggravata, per fatti risalenti ad un periodo compreso tra il 2009 e il 2012, riguardanti l'utilizzo improprio delle carte di credito regionali. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Roma ieri.

IL POLITICO TERAMANO: "ESPERIENZA ALLUCINANTE". "Si chiude un'esperienza devastante, soprattutto a livello umano, per me e per chi mi è stato vicino. Una vicenda, dice, "che fin dall'inizio ho ritenuto infondata. Mi piacerebbe che fosse dato almeno un decimo del risalto che è stato dato ad avvisi di garanzia 'farlocchi' e che chi mi ha condannato sulla base di quegli avvisi di garanzia oggi mi chiedesse scusa, ma so bene difficilmente questo avverrà". Queste le parole del consigliere regionale e politico termano.

Redazione Independent