Rigopiano Bis, chiesto il processo per l' ex Prefetto di Pescara

RIGOPIANO BIS: CHIESTO PROCESSO PER L'EX PREFETTO. Chiesto il processo per l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo e altre sei persone, nell'ambito dell'inchiesta dell'inchiesta bis, per depistaggio e frode processuale. Reati gravissimi questi ultimi, sempre che siamo provati nell’eventuale processo, poiche' riguardano pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni e comunque collegati al disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola in cui morirono 29 persone travolte da una valanga devastante.



La Procura di Pescara ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio e ha trasmesso gli atti al gup Sarandrea, dinanzi al quale il prossimo 16 luglio si terrà l'udienza preliminare sul filone principale dell'inchiesta.

Redazione Independent