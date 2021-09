Rifiuti: il Gruppo Di Zio verso la cessione milionaria

Rumors di stampa annunciano la sensazionale notizia della cessione del gruppo Deco S.p.a., alla multinazionale Acea S.p.a. il colosso del settore dell’ambiente e non solo. La transazione tra i due ‘big’ del settore, i cui contenuti sono in via di definizione, ha posto in allarme i numerosi enti locali coinvolti nel settore del trattamento dei rifiuti. Per avere un’idea delle dimensioni delle due aziende basti pensare che mentre la Deco nel 2019, aveva 540 dipendenti con un fatturato di 170 milioni, mentre il gigante Acea fatturava (dati 2020) 3,379 miliardi di euro con 7.650 dipendenti. La Deco S.p.a., dei fratelli spoltoresi Rodolfo, Ettore e Ferdinando Di Zio.

Il gruppo Di Zio, leader nel settore ambiente, svolge la sua attività in diverse regioni tra cui Marche e Lazio oltre a numerosi comuni abruzzesi, tra cui Pescara, Montesilvano, Città Sant’Angeloecc.. Il campo d’azione del gruppo spazia in tutti i settori dell’ecologia che vanno dalla progettazione e gestioni degli impianti di smaltimento di RSU, a quelli della progettazione e gestione di impianti fotovoltaici a terra.

Ovviamente, data l’importanza della notizia, seguiremo questa vicenda ed i suoi sviluppi con grande attenzione.