'Ridateci una casa per allenarci'

Dopo aver atteso per mesi in rispettoso silenzio, le ginnaste della ASD Calypso Chieti hanno deciso di raccontare in un video cosa significhi non riuscire ad allenarsi. Perchè nonostante siano atlete agoniste, e quindi hanno tutti i presupposti per potersi allenare, rispettando i protocolli anti-Covid, da ottobre non possono farlo perchè non hanno più una struttura. Le atlete e lo staff dell'associazione sportiva chiedono alle istituzioni di potersi tornare ad allenare nelle palestre scolastiche. Non solo perché, dallo scorso autunno, sono obbligate ad allenarsi nel salotto di casa tramite Zoom, all'aperto o in palestre fuori comune, ma anche perché, ora, rischiano di dover saltare l'ennesima competizione, in programma il 24 aprile, l'ultima possibilità per gareggiare. La battaglia delle ginnaste teatine diventata virale è quella condotta da mesi anche da altre realtà teatine che, nonostante vari incontri con l'amministrazione comunale, non hanno più a disposizione le palestre scolastiche, come accadeva prima senza, secondo quanto ci viene riferito, una motivazione ufficiale, nonostante la disponibilità e i confronti con le istituzioni. Così come la Calypso anche altre realtà storiche della città, fondamentali per far crescere atleti di diverse generazioni, si sono unite, per chiedere in maniera "gentile" di tornare negli spazi che animavano prima della pandemia.