RIAPRE IL VIADOTTO DEL CERRANO. I TIR POSSONO LASCIARE LA STATALE 16. "Istanza di dissequestro accolta parzialmente: si puo' riaprire il tratto autostradale ai mezzi pesanti a eccezione dei trasporti eccezionali - che gia' non passano sui nostri territori - e dei trasporti di merci pericolose". Cosi' in un post il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, annuncia una parziale soluzione al problema dell'A14, che da due mesi attanaglia l'Abruzzo e crea caos sulla Statale 16: il viadotto del Cerrano riaprira' in parte al traffico dei mezzi pesanti.

"La notizia del parziale accoglimento dell'istanza di dissequestro del viadotto Cerrano, lungo l'autostrada A 14, ci lascia soddisfatti ma solo parzialmente. Il divieto di transito che permane nei confronti dei trasporti eccezionali e dei trasporti di merci pericolose continuera' comunque a gravare sulla Statale 16, causando disagi per i cittadini dei territori attraversati". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. "Nei prossimi giorni - annuncia - monitoreremo il tratto interessato per quantificare il volume di traffico che insistera' sulla viabilita' ordinaria. In ogni caso, adesso, passata la fase acuta dell'emergenza, chiedero' al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo per affrontare seriamente la questione relativa al corridoio Adriatico, a cominciare dal destino dell'autostrada e della Statale 16 senza trascurare la viabilita' ferroviaria. È importante progettare lo sviluppo del Corridoio Adriatico insieme alle altre Regioni in rappresentanza dei territori interessati - conclude - al fine di definire una strategia adriatica per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti".

A disporre il dissequestro è stato il Gip di Avellino.

Redazione Independent