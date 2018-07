Report shock: in Abruzzo 800 casi di persone sieropositive al virus dell'HIV

AIDS: NEL 2018 AUMENTATI I CONTAGI IN ABRUZZO. In Abruzzo ci sono 800 casi di persone sieropositive al virus dell'HIV. A rivelarlo è un report del Ministero della Salute che specifica che al 31 Maggio del 2018 ci sono 800 pazienti ( dati reparti ospedalieri) con 52 nuovi ricoveri. Di seguito la distribuzione della malattia per province: 190 a Pescara; 188 a Teramo; 142 a L'Aquila; 144 a Chieti. Questi ovviamente sono dati ufficiali ma quelli reali, ahinoi, potrebbero essere ancora di piu'.

IL CONSIGLIO: FARE IL TEST. Il consiglio di una esperta. "La protezione prima di tutto edevitare lo scambio disiringhe ovviamente. Poi - spiega la professinista - oggi le terapie sono andate avanti e l'aspettativa di vita di un paziente perciò il virus, se curato subito coi farmaci antivirali, consente di raggiungere la soglia dei 75/78 anni". Quindi è importantissimo fare il test che si acquista in farmacia o su internet. "Noi operatori sanitari - conclude - ogni tot di mesi facciamo le analisi. Soprattutto medici e dentisti. Banalmente, bisogna stare attenti anche agli utensili da estetisti e lamette dei parrucchieri per evitare contagi inconsapevoli. Sempre rasoi monouso".

Ma il vero male da curare resta l'ignoranza oltre al pregiudizio che da essa ne deriva: conoscere per prevenire è fondamentale!

Redazione Independent