Regione Abruzzo: la settimana politica all' Emiciclo

SETTIMANA POLITICA ALL'EMICICLO (14-18 OTTOBRE). La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 15 ottobre , con la convocazione alle ore 10 della Prima Commissione (Bilancio, Affari Generali e Istituzionali). I commissari sono chiamati a esprimere il parere finanziario sull’emendamento n. 7 presentato al progetto di legge n. 53/2019 d’iniziativa Giunta Regionale “Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1998, n.96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)”. Lo stesso giorno, martedì 15, si riunisce il Consiglio regionale con inizio della seduta alle 11. Mercoledì 16, la Commissione Vigilanza, che apre i lavori alle ore 10, discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno: “Criticità idriche nel vastese” con le audizioni di Emanuele Imprudente, vice presidente Giunta regionale e assessore con delega al sistema idrico, Piepaolo Pescara, direttore Dipartimento Territorio-Ambiente, Daniela Valenza, presidente ERSI, Gianfranco Basterebbe, presidente ed amministratore delegato SASI 2; “Deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 19.09.2019 avente ad oggetto ‘Verifica dei risultati aziendali degli obiettivi conseguiti dal Direttore Generale dall’Azienda USL di Pescara. Definizione procedimento’ con le audizioni di Armando Mancini, direttore generale ASL PE, Roberto Fagnano, direttore Dipartimento Sanità 3; “Delibera commissariale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino-Moro-Sangro-Sinello-Trigno n. 304 del 18.06.2019” con le audizioni di Franco Amicone, commissario Consorzio di Bonifica Sud, dei Sindaci dei seguenti comuni: Ortona – Castelguidone – Torrebruna – Carunchio – Liscia – Carpineto Sinello – Guilmi – Montazzoli – Colledimezzo – Bomba – Roccascalegna – Gessopalena – Palombaro – Guardiagrele – Orsogna – Poggiofiorito – Crecchio. La Terza Commissione (Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive) è convocata, in seduta congiunta con la Prima Commissione, giovedì 17 ottobre , alle ore 10. In esame il progetto di legge d’iniziativa Giunta regionale “Disposizioni per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica”. La Terza Commissione prosegue poi i lavori autonomamente con la discussione dei seguenti progetti di legge: “Modifiche alla L. R. 31 luglio 2012, n.39 - Disciplina della professione di maestro di sci” con l’audizione di Francesco Di Donato, presidente del Collegio dei Maestri di sci; “Integrazione alla L. R. 31 luglio 2012, n.38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo) con le audizioni degli assessori Imprudente, Febbo e Campitelli, di Elena Sico, responsabile del Dipartimento Agricoltura, di Germano De Sanctis, del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo, di Pierpaolo Pescara, del Dipartimento Territorio – Ambiente, delle Associazioni Agricole, dei Rappresentanti Autonomie Locali, del Presidente ANCI Abruzzo e del Presidente CAL Abruzzo. Sempre giovedì 17 ottobre alle ore 12, dopo la seduta congiunta, la Prima Commissione continua i lavori con l’audizione dell’assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Guido Liris e del dirigente del Servizio bilancio della Regione Abruzzo, Ebron D’Aristotile, che relazioneranno sullo stato di attuazione dell’allineamento contabile della Regione Abruzzo. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15, si riunisce il Comitato per la legislazione per l’esame dei progetti di legge “Misure a sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale” e “Disposizioni per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica”. Inoltre, il Comitato lavorerà sul “Protocollo d’intesa sul potenziamento del ruolo del Comitato per la legislazione” e sul “Gruppo di studio sul potenziamento del ruolo del Comitato per la Legislazione”. Infine, il Dirigente del Servizio legislativo, aggiornerà i presenti sulla qualità della legislazione del Consiglio regionale e sugli studi presenti in merito.

Redazione Independent