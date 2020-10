RegginaPescara 3-1: prima sconfitta stagionale per Oddo

SERIE B: PRIMA SCONFITTA STAGIONALE PER ODDO. Un Pescara ancora da costruire perde male in Calabria contro una attrezzatissima Reggina. Per i biancazzurri anche la cattiva sorte: il rigore sbagliato da Galano finito sul palo a portiere battuto avrebbe potuto, forse, cambiare la gara. Ma poi i reggini dilagano con una doppietta di Lozzi e il tris di Menez. La rete della bandiera, molto bella, ad opera di Maistro forse il migliore di questa brutta giornata dei pescaresi, la seconda del campionato di Serie B. Siamo ovviamente ancora all' inizio tempo di concludere acquisti in difesa che sembra il reparto piu' debole. Il neo acquisto Salvatore Bocchetti potrebbe anche non bastare.

TABELLINO: REGGINA-PESCARA 3-1

Marcatori: 23', 27' Liotti (R), 44' Menez (R), 70' Maistro (P)

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto (46' Cionek), Rossi; Delprato, Bianchi (55' Faty), Crisetig, Liotti (55' Di Chiara); Bellomo; Menez (81' Mastour), Denis (68' Lafferty). A disposizione: Guarna, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Situm, Vasic.

Allenatore: Toscano.

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova (55' Masciangelo), Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski (73' Bocchetti); Busellato, Valdifiori (55' Omeonga), Memushaj (65' Bocic); Galano, Maistro; Ceter (46' Asencio). A disposizione: Radaelli, Sorrentino, Elizalde, Fernandes, Ventola, Capone, Riccardi. Allenatore: Oddo.

Arbitro: Valerio Marini di Roma 1 (Alessio Berti di Prato e Davide Moro di Schio). IV uomo: Lorenzo Maggioni di Lecco. Note - Al 18' Galano (P) sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Rossi (R), Bellomo (R), Memushaj (P), all. Toscano (R). Calci d'angolo: 2-4. Recupero: 5'st.

