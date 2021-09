Regali uomo: come sorprenderlo

Fare un regalo al proprio compagno, amico o parente è sempre complicato. Il rischio di risultare banali e di deludere il festeggiato è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, in questo articolo che segue ti diamo alcuni consigli regalo sempre molto validi e sempre di successo.

Se cercate un’idea originale di base dovete ricordare che dovrete ascoltare la persona. Sappiamo che sembra quasi lapalissiano, ma c’è una profonda differenza tra sentire e ascoltare, in questo secondo caso noi comprendiamo cosa dice la persona e ne facciamo tesoro per quando sarà utile.

Potremmo così scoprire che il suo regalo ideale ce lo ha già detto, a noi non rimarrà che comprarlo. Non sapete come partire? Non preoccupatevi qui trovate alcuni suggerimenti sempre validi e utili.

Gioielli e pietre preziose

I gioielli sono l’evergreen dei regali, qualsiasi cosa accada restano sempre una delle soluzioni migliori e che mai potrebbe deludere una persona. Aldilà del suo valore economico, un gioiello può avere tantissimi significati intrinsechi legati all’oggetto in sé, ma anche all’eventuale messaggio che vogliamo lasciare noi. Ad esempio possiamo optare per una collana uomo oro bianco , che potrà essere abbinato da pietre preziose.

Il diamante rappresenta ad esempio la forza e la purezza, il rubino la passione e il coraggio, lo zaffiro la saggezza e via discorrendo. Aldilà di questi significati però, noi possiamo dare al gioiello un proprio significato ad esempio abbinando un biglietto che spieghi le ragioni della nostra scelta.

Un biglietto spesso può fare la differenza tra un regalo anonimo e un regalo ricolmo di affetto e significato.

Informatica: è un buon regalo?

La risposta breve a questa domanda è: ovviamente sì. Nella realtà dei fatti però dipende da tanti fattori. Con l’informatica è facilissimo fare un regalo splendido, ma è altrettanto facile fare un regalo completamente inutile. Per questo motivo, se decidiamo di sorprendere il nostro compagno, parente o amico con una scelta in ambito informatico, dobbiamo essere certi che l’oggetto scelto sia effettivamente necessario a questa persona.

I regali più in voga in questo ambito sono sicuramente le cuffie wireless, oppure tastiere con retroilluminazione, fino ad arrivare agli smartphoneoppure a computer portatili di nuova generazione.

Viaggi e crociere

Una soluzione ideale per ogni regalo sono sicuramente i viaggi e in particolar modo le crociere. Oggi regalare un viaggio è molto semplice, non dobbiamo perderci in grandi giri, ma dobbiamo semplicemente acquistare un pacchetto completo offerto da tante agenzie di viaggio che si occupano per voi di tutto il lavoro sporco.

Ancora più semplice è regalare una crociera. Queste soluzioni di viaggio sono perfette per i regali, in quanto basta davvero l’acquisto di un biglietto per includere tutta l’esperienza straordinaria che si può vivere su queste isole di relax che si muovono nei mari del mondo.

Ma questo può essere un regalo gradito? La risposta come sempre dipende dalla persona a cui andrete a regalarlo. Il consiglio è sempre però quello di regalare un pacchetto per due persone o quantomeno due biglietti per la crociera. In questo modo la persona oggetto del regalo potrà scegliere di portare con sé un amico, un compagno o altre persone, magari anche voi stessi.

Libri

Certo, a primo impatto i libri sembreranno un regalo noioso, ma come abbiamo detto e ribadiamo fino allo sfinimento, il fulcro di un regalo è l’ascolto della persona. Se il festeggiato oggetto del nostro presente è un lettore, sappiate che un libro sarà sempre e comunque un regalo gradito.

Va detto però che anche in questo ambito, come in quello informatico, ci vuole poco per deludere un lettore e lasciargli in mano un libro insignificante per lui o che peggio magari ha già. Innanzitutto per ovviare a questo, lasciate sempre lo scontrino per un possibile reso o cambio, si forse sarà poco elegante, ma è decisamente utile.

In alternativa oggi esistono molti social, indagateli. Un lettore spesso e volentieri condivide sui propri social foto di libri, citazioni e molto altro. In alcuni casi, come ad esempio per il social Goodreads, potreste trovare l’esatto elenco dei libri letti e di quelli desiderati, insomma la lista dei vostri prossimi regali per anni.