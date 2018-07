REGALI PAZZI PER LA FESTA DI PAPA'. In America, terra di sondaggi, non poteva mancarne uno per la festa del padre di domenica 17 giugno. Hanno interrogato piu' di centomila mogli e figli dalla California a New York per avere una idea di cosa riceveranno i papa' di questa nazione nel giorno in cui il genitore (spesso dimenticato durante tutto l'anno) ricevera: baci ed abbracci dai loro figli. Balza agli occhi l'idea di un gruppo di giovani del Colorado: festeggiare papa' con una statua di formaggio che lo ritrae in tutta la sua gloria. Scelta di formaggi vari, l'artista chiede una foto dell'uomo e una settimana per preparare la statua. Non hanno specificato che sistema useranno per tenere "solido e fresco" il formaggio per circa venti giorni. Costo: 250 dollari. Un volume incredibile di regali sotto forma di pranzo speciale in un ristorante del paese e un bonus per 50 birre che il padre scegliera' di volta in volta. Alcuni giovani propongono al padre un viaggio insieme in un luogo della nazione che potra' scegliere l'uomo. Non molti,bisogna dire, perche' in America quando decidi di muoverti da un posto all'altro, devi affrontare una ricca spesa e i giovani non hanno tutti un lavoro, oppure lavorano pochi giorni del mese. C'e' stata (incredibile ma vero)la proposta di due gemelli di 17 anni che hanno preparato un regalo-sorpresa al loro padre vedovo: l'incontro appartato con una ragazza che l'uomo aveva piu' volte additato ai suoi ragazzi come "a beautiful girl". Chissa' se papa' accettera' l'offerta....

Benny Manocchia (USA)