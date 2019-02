Reddito di Cittadinanza: 43.800 le famiglie abruzzesi bisognose

REDDITO DI CITTADINANZA: SONO 43.800 LE FAMIGLIE ABRUZZESI BISOGNOSE. In Abruzzo, per coprire il reddito di cittadinanza, servono 326.316.860 euro per i nove mesi del 2019. A dirlo è uno studio dello Svimez, che ha calcolato le somme necessarie per il reddito di cittadinanza nel Sud Italia, considerando che la misura da 780 euro mensili, cavallo di battaglia dell'ala pentastellata di questo governo, è operativa da aprile.

LA FOTOGRAFIA REDDITUALE PER ISEE. I nuclei familiari potenziali beneficiari, nel complesso, sarebbero 43.800: 7.000 con Isee nullo, 9.900 con Isee tra 0 e 3.000 euro, 12.900 tra i 3 e i 6.000 euro e 14.000 tra i 6 e i 9.000 euro. A livello territoriale, del totale, 11.900 potenziali beneficiari sono in provincia di Pescara, 11.200 in quella di Chieti, 10.700 in provincia dell'Aquila e 10.000 in quella di Teramo. In testa alla classifica del Mezzogiorno c'è la Campania, dove, per coprire il reddito di cittadinanza, servirebbero 3.096.292.615 euro, mentre in coda c'è il Molise (87.950.017 euro).

Tutti i particolari per presentare le domande sono contenuti nel seguente link

Redazione Independent