"RANCITELLI": MASSICCIO SERVIZIO DI CONTROLLO DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE. Si è concluso con 4 arresti, 5 persone denunciate a piede libero, 2 segnalate quali assuntori di stupefacenti e 4 veicoli sequestrati, il servizio “straordinario” di controllo del territorio condotto dalle prime ore della mattinata odierna dai Carabinieri della Compagnia di Pescara nel quartiere denominato “Rancitelli”, svolto con il supporto di una squadra della C.I.O. (Compagnia Intervento Operativo) del 14° Battaglione “Calabria” e di un’unità del Nucleo CC Cinofili di Chieti.

In particolare, oltre al controllo di 40 persone e 30 veicoli, sono stati tratti in arresto:

in flagranza del reato di evasione:

N.M.V., 28enne Pescarese, con precedenti di polizia, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché sorpreso fuori dal proprio domicilio, senza alcuna autorizzazione dell’A.G.;

M.S., 39enne originario della provincia di Lecce ma residente a Pescara, con precedenti di polizia, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché sorpreso fuori dal proprio domicilio, senza alcuna autorizzazione dell’A.G.;

in ottemperanza all’ordine di esecuzione in regime di detenzione domiciliare:

V.D.G., 71enne Pescarese, pregiudicato, dovendo espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 15 di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di falsificazione monetaria e truffa commessi in varie Province nel nord Italia nel 2013;

F.M., 50enne, pregiudicato, dovendo espiare la pena residua di mesi 6 di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di ricettazione commesso nel 2006 a San Giovanni Teatino (CH);

Nel corso del massiccio servizio, i militari dell’Arma hanno altresì deferito in stato di libertà per:

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti:

V.B., 43enne Pescarese, poiché, sottoposto a perquisizione personale e veicolare nel corso di controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di gr.4 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, già suddivisa in dosi;

ricettazione, uso di atto falso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti:

A.D.A., 50enne con precedenti di polizia, poiché, nel corso di controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso a bordo del motociclo Aprilia Cross compendio di furto denunciato il 2.6.2017, sul quale aveva apposto una targa asportata il 27.5.2015 e falsificata con nastro adesivo di colore nero al fine di modificarne un carattere alfabetico. Successiva perquisizione personale ha permesso ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di rinvenire gr. 2,5 di sostanza stupefacente del tipo “eroina” già suddivisa in dosi, e gr. 0,2 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

furto aggravato:

L.D.P., 40enne Pescarese, residente nel condominio ubicato in Via Lago di Capestrano, con precedenti di polizia, poiché ha fraudolentemente realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’ascensore condominiale “Ater” a favore delle proprie utenze domestiche;

ricettazione:

V.N., 33enne senza fissa dimora, con precedenti di polizia, poiché nel corso di controllo, è stato sorpreso a bordo dell’autovettura Opel Corsa risultata oggetto di furto denunciato il 19.10.u.s.;

evasione:

N.S., 45enne Pescarese, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché non è stata trovata in casa nel corso di controllo.

A seguito di ulteriori controlli, sono state poi individuate 4 autovetture, parcheggiate in Via Lago di Capestrano, risultate prive di copertura assicurativa; i mezzi in questione sono stati rimossi, sottoposti a sequestro amministrativo ed affidati in custodia giudiziale. Nello specifico, si tratta di:

1 Ford Ka;

1 Fiat Panda;

1 Fiat Punto;

1 Fiat Multipla.