RAMBO E' VIVO E VEGETO. Non e' la prima volta che qualche sciagurato lancia la notizia=bomba: un grosso personaggio e' morto. Stanotte e' toccato a Sylvester Stallone, 71 anni, problemi con la prostata ma tutto sommato in ottima forma. Non e' passato molto tempo prima che la verita' venisse a galla. E' stato propro lui ad annunciare che Sylvester Gadenzio Stallone e' vivo e vegeto, grazie. Subito dopo suo fratello, Frank si e' fatto sentire, ma niente parole di rito, il piu' piccolo degli Stallone ha usato parole che sinceramente non possiamo ripetere. Insomma, cari lettori, Rambo non e' morto, anzi si prepara ad affrontare battaglie memorabili.

Avevo inontrato Sly un mese fa a Manhattan. Ci eravamo divertiti come sempre, ad esaltare io l'Abruzzo, lui le Puglie. Poi una fetta di pizza una coca cola e via..

Nella mia mente tornano indietro i ricordi di alcuni hoax (burle) che fecero chiasso, Prima quella su Marilyn Monroe, attrice che ricorderete per essere stata l'amante prima di John poi di Bob Kennedy. Fu scandalo. Ma aceto sulla ferita, l'attrice venne trovata morta nella sua casa soltanto 30 gioni dopo la burla.

Hollywood aveva tentanto per anni di convincere Marcello Mastroianni di andare in California fare film per la mecca del cinema. Ma Marcello proprio non digeriva l'idea di vivere in una nazione cosi' diversa dall'Italia, cosi' diversa dalla mentalita' dell'attore italiano. Cosi' un giorno, di colpo, una rivista che qual che anno dopo fu costrettata a chiudere i battenti, venne fuori con la notizia: MM is dead...

La cronaca ricorda il gesto che l'attore ci fece allorche' gli comunicarono che era morto... Un gesto che gli italiani conoscono bene e non ha a che fare con le famose corna.