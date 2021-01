Rallentamenti sulla piattaforma per prenotare i vaccini

Diverse le segnalazioni degli utenti che non riescono ad accedere sulla piattaforma regionale per prenotare i vaccini, per gli over 80 e le categorie fragili.

“In meno di 7 ore dall’avvio del servizio sono state già registrate centinaia di manifestazioni di interesse sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione per gli ultra 80enni e le categorie fragili e con disabilità. Per questo motivo si sta registrando un accesso importante sulla piattaforma, causando il rallentamento delle funzionalità“. La precisazione arriva direttamente dal Dipartimento regionale Sanità.

“Ricordiamo – si continua a leggere nella nota- che l’ordine di iscrizione alla manifestazione di interesse alla vaccinazione non ha alcuna relazione con l’ordine di somministrazione dei vaccini. Ricordiamo inoltre che la piattaforma rimarrà attiva fino al 31 gennaio, salvo proroga, 24 ore al giorno tempo stimato per raccogliere tranquillamente tutte le adesioni per gli ultraottantenni e categorie fragili e con disabilità. Nel frattempo, per diminuire comunque il rallentamento del servizio, la Regione sta predisponendo ulteriori risorse tecnologiche per una maggiore recettività contemporanea delle manifestazioni di interesse. Quindi preghiamo gli utilizzatori, nel caso di difficoltà nell’accesso, di riprovare tranquillamente a iscriversi durante la giornata e nei prossimi giorni“.

Il sito web dove collegarsi: https://sanita.regione.abruzzo.it/

Sono stati predisposti anche dei numeri di telefono per chi avesse poca dimestichezza con i PC. I numeri sono: 0859218691, 0859218692, 0859218693. Saranno in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Anche gli Urp delle Asl regionali forniranno assistenza ai cittadini:

Asl 1 (provincia dell’Aquila) tel. 0862368685 – 0863499943 – 0864499455

Asl 2 (provincia di Chieti) tel. 800171718

Asl 3 (provincia di Pescara) tel.0854253201/2/5/6/7

Asl 4 (provincia di Teramo) tel.0861420401/316/319/311