Questa sera la passeggiata per chiedere "verità e giustizia" per Alessandro Neri

"VERITA' E GIUSTIZIA" PER ALESSANDRO: QUESTA SERA LA PASSEGGIATA ORGANIZZATA DALLA MADRE DELLA VITTIMA. Questa sera a Pescara ci sarà la passeggiata per per chiedere "giustizia e verità" sul misterioso omicidio di Alessandro Neri. La mamma Laura Lamaletto aveva lanciato un appello facebook per squarciare quel velo di omertà che circonda la fine terribile del ventinovenne di Spoltore ritrovato cadavere nel Fosso Vallelunga, con un colpo in testa ed uno al torace. “Vi chiedo di aiutarmi a trovare chi ha fatto questo a mio figlio”, ha scritto l’italovenezuelana sulla sua seguitissima pagina social. “Non ho sete di vendetta, nessuno della nostra famiglia ce l’ha. Vogliamo solo sapere la verità. Chi sa qualcosa parli“. L’appuntamento è per le ore 19, alla locomotiva di Pescara, nei pressi dell’Area di Risulta. Il corteo muoverà poi lungo Corso Umberto fino ad arrivare alla nave di Cascella dove la folla si riunirà in cerchio tenendosi per mano. Probabilmente esibendo anche foto e degli striscioni che sono apparsi il giorno del suo funerale.

Sul fronte delle indagini, invece, non c’è molto da aggiungere Le piste seguite dagli investigatori sono molteplici, ma al momento prive del supporto fondamentale delle prove. Ricordiamo quella che conduce a motivazioni economicheoppure alle frequentati dello sfortunato protagonista di questa pagina di cronaca nera abruzzese. Si continua a cercare quell’indizio decisivo che possa dare una svolta alle indagini, per tale ragione sono ancora sotto la lente il computer ed i telefoni di Alessandro, le immagini registrate dalletelecamere di videosorveglianza nelle zone e nelle strade intercettate dal suo cellulare, l’ultimo giorno della breve esistenza di Nerino, quel maledetto lunedì 5 marzo.

Redazione Independent