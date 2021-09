Quattro giovani perdono la vita in un tragico incidente sulla Fondo Valle Alento

E' tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la Fondo Valle Alento, nel territorio di Bucchianico. Quattro giovani hanno perso la vita, un quinto è ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Chieti. Da quanto si appreso tre di questi, due 21enni e un 23enne, viaggiano a bordo di una Volkswagen Golf che si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade. Su quest’ultima vettura viaggiavano il conducente 31enne, ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Chieti, e il passeggero 37enne, deceduto anche lui sul colpo. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi il personale del 118, una pattuglia della Polizia Stradale di Chieti e i Vigili del Fuoco. Nel terribile scontro è stato coinvolto un terzo veicolo, una Fiat Tipo, il cui conducente fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze. La redazione Abruzzoindependent.it si unisce al dolore delle famiglie coinvolte in questa immane tragedia.