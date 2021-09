Quattro giovani morti ed uno ricoverato in prognosi riservata: drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato 4 settembre lungo la Statale 649 Fondo Valle Alento, nel territorio di Bucchianico.

Secondo quanto si è appreso da altra stampa tre delle vittime, due fratelli di Casoli, Massimiliano Fiore di 21 anni alla guida del mezzo con a bordo il fratello Alessandro ed un loro amico Mattia Lorenzo Menna di Altino, entrambi di 23 anni, sono deceduti sul colpo. I tre giovani viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che, secondo una prima ricostruzione, stava iniziando una manovra di sorpasso, e si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade. Su quest’ultima vettura viaggiavano due persone: il passeggero Domenico Di Fazio 37 anni di Rapino, presidente della squadra di calcio cittadina, è deceduto mentre il conducente, I.F. di 30 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale clinicizzato di Chieti in prognosi riservata.