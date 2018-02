Quando una guerra é alle porte

QUANDO UNA GUERRA E' ALLE PORTE. Quanto sta succedendo in America e' parte di una nuova realta' (inattesa) o l'avvento di una rivoluzione che potrebbe creare un cancro affamato, alla caccia di gente che ama pace e serenità? 1) Che cosa sta succedendo? Il Partito Repubblicano, ora al potere, e' testardamente appostato nelle posizioni che riguardano l'immigrazione, il muro per difendersi dalla invasione di criminali e fornitori di droga. I repubblicani dicono: entreranno in America dopo attento controllo per stabilire legalmente chi sono e quali sono le loro intenzioni. 2) Il Partito Democratico e' altrettanto deciso e vuole porte aperte per tutti. Ma non sanno cosa rispondere allorche' chiedono loro: come mai questa furiosa lotta per permettere l'ingresso libero a tutti? La risposta e' lapalissiana: perche' una volta in Usa, gli immigrati voteranno per il Partito Democratico. I democratici insistono nel sostenere: questa e' una nazione di emigrati, per cui...Vero, ma siamo entrati negli Stati Uniti dopo un attento controllo non solo fisico ma anche politico. Sono qui dal '55 e posso dire di non avere mai assistito ad una situazione da plaza de toro come quella odierna. Il ferro e' rovente e bastera' una scintilla per creare una fiammata pericolosa, mortale. 3) Se le cose non cambieranno in America ci sara' una guerra civile come quella di 160 anni fa, che scaturi' da vedute politiche totalmente diverse. Ci sono americani con l'acqua alla gola, americani pronti a tutto, americani che si armano (di nascosto). Detesto dire queste cose a chi legge queste righe da sei mila chilometri di distanza e non puo' giudicare la reale situazione. Soltanto l'inizio di un nuovo giorno sereno, tranquillo, mi spingera' a cancellare tutto dalla lavagna della vita. Che Dio voglia!

Benny Manocchia