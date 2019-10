QUANDO SI DIVENTA ANZIANI? Dicono che all'età di 75 anni si diventa vecchi anzi anziani (perché dare del vecchio ad un anziano pare brutto). Naturalmente 75 è una media di età ma troppo ampia perché potresti essere vecchio (pardon anziano) che so a 65/70 come a 75/80; tutto dipende dalle condizioni psicofisiche del presunto anziano. Io ho sperimentato sulla mia pelle un metodo molto preciso per conoscere il momento esatto in cui si passa dalla maturità all'anzianità. Mi è capitato un paio di anni fa: ero in piedi su una metropolitana affollatissima quando una ragazza, pensando di farmi cosa gradita, si è alzata per cedermi il posto a sedere. Io pur ringraziandola rifiutai sdegnosamente. Quell'offerta fu per me come un secchio d'acqua gelata in faccia, era come se mi avesse detto "siediti vecchio che non ti reggi in piedi" (almeno così l'ho recepita). Con fatica ho preso atto della dura realtà quella di essere diventato un anziano. Però, prendendo lo spunto da quell'increscioso episodio, ho elaborato una teoria tutta mia per sapere quando gli altri ci considerano vecchi (che brutta parola!). Dunque se siete interessati a sapere cosa pensa il prossimo della vostra età basta che vi serviate di mezzi pubblici abbastanza spesso. Ebbene: fino a quando nessuno si alza per farvi sedere, evidentemente per gli altri siete solo persone mature di una certà età, ma quando qualcuno gentilmente si alza e vi offre il suo posto a sedere, in quel preciso istante, prenderete coscienza drammaticamente di essere diventati anziani e, come me, faticherete per farvene una ragione.

Clemente Manzo