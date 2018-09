Quando il Sahara genera uragani in America

QUANDO IL SAHRA GENERA URAGANI IN AMERICA. Settembre, e' tempo di uragani in America. Secondo l'Huracan Center, il picco di attivita' climatologico e' intorno al 10 settembre. E interessa soprattutto la zona est degli Stati Uniti, dal Connecticut alla Virginia. Quando arrivano, a velocita' qualche volta di 250 km, gli uragani con nomi quasi sempre di donne, seminano morte e distruzione. Nel 1990 tre uragani, uno dietro l'altro, procurarono danni per oltre 20 miliardi. Dodici mila i morti nel ciclone tropicale di Galveston. Vittime quasi sempre nel mezzo di quei venti dell'inferno, con pioggia sferzante e mare che, con onde di quindici mesi, si insinua spesso nei paesi capovolgendo tutto. Sono stato testimone di due uragani, uno in Florida, l'altro in Connecticut. Fanno paura, anche se sei in una grotta sotteranea, in un rifugio anti bombe ma non anti uragani. Il vento crea suoni strani, paurosi, la terra trema un po' per motivi non chiaramente spiegabili. E dura ore, giorni, mentre tu ricordi di non esserti preparato con acqua e cibo magari anche con un generatore, poiche' la luce se ne va poco prima dell'inizio della tempesta. Oggi lungo gli Stati Est dell'Atlantico ricorre un detto popolare: preparati per il peggio sperando per il meglio. Gli uragani che assaltano l'America nascono sempre in Africa, nella West Coast dell' Africa,la zona vicina al deserto del Sahara. Non meravigliatevi: l'area del mondo piu' arida, con poche gocce di pioggia durante l'anno, provoca gli uragani, ha una grande influenza per via di venti a grande altitudine. L'ultimo uragano creatosi in Africa e' "Florence", che tra due giorni macellera' il Nord Carolina e il Sud Carolina, ma non si fermera' in quella zona. Attenti, allora, nel Massachusetts, in Virginia e perfino a Washington DC. La Casa Bianca e' avvertita....

Foto: Wikipedia

Benny Manocchia