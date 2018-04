QUANDO I BAMBINI SONO VIZIATI. Sono le donne (ancora una volta) a mettere il dito sulla piaga. La piaga, in America (ma forse potremmo dire in gran parte del mondo) e' costituita dai bambini viziati. Tanti. Spesso incorreggibili. Aiutati dai genitori, dall'amore dei genitori che vogliono fare tutto, dare tutto per i loro figlioli. Spesso i nonni ricordano che l'affetto per i figli non deve superare certi limiti; che coprire la strada di rose sulla quale i frugoletti compiono i primi passi, e' sbagliato; che al calore umano dei genitori bisogna sempre aggiungere piccoli colpi d'arresto per fare capire ai ragazzi che cosi' e' la vita: non si puo' avere la caramellina ogni volta che il piccolo fa le bizze. Le mamme (non tutte) hanno capito questo e oggi cercano di rimediare. Hanno creato una organizzazione con lo scopo di "istruire" quei genitori che ormai sono alla merce' dei figli viziati. Hanno creato una specie di vademecum per chi ormai e' al limite e non puo' piu' controllare le "richieste" dei piccoli. Tra l'altro, nell'opuscolo, si ricorda: mai fare tutto e sempre quello che i figli vogliono. Mai dire "mi dispiace" dopo avere preso una decisione che ai bambini non piace, mai discutere sulle regole della casa. Una volta dettate, devono essere accettate, ubbidite. Insegnare ai figli l'arte della pazienza. Piu' facile a dirsi che a farsi?

Foto: il celebre Eric Theodore Cartman, comunemente conosciuto come Cartman, uno dei personaggi principali della serie animata South Park.

Benny Manocchia