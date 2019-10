Quali aspetti tenere in considerazione per la scelta di un broker forex CFD

QUALI ASPETTI TENERE IN CONSIDERAZIONE PER LA SCELTA DI UN BROKER FOREX CDF. Chi ha in mente di iniziare a investire e provare a guadagnare attraverso il social trading deve preoccuparsi, in primo luogo, di individuare un broker forex CFD su cui fare affidamento. La scelta del broker è molto più importante di quel che si possa immaginare, dal momento che riguarda un protagonista a tutti gli effetti del trading. Sicurezza, professionalità, disponibilità di un servizio di assistenza clienti adeguato: sono tutti fattori che vale la pena di prendere in considerazione quando arriva il momento di trovare il broker forex CFD su cui puntare.

IL CONTO DEMO. Grazie ai consigli di InvestinGoal, sappiamo che per chi è poco o per nulla esperto è decisamente consigliabile avvicinarsi al mondo del trading attraverso un conto demo. In questo modo non si corre il rischio di investire denaro - e magari perderlo - su un conto reale senza prima aver acquisito la giusta dimestichezza e la necessaria competenza. Sarebbe opportuno, dunque, affidarsi a un forex broker che mette a disposizione la possibilità di fruire di un conto demo. Il concetto alla base è molto semplice: si tratta di un conto mediante il quale è possibile tradare in condizioni che rispecchiano sotto tutti i punti di vista quelle del mercato reale, con la sola differenza che vengono impiegati soldi virtuali e non veri. Insomma, qualunque sia il risultato che si ottiene, non si corrono rischi.

GLI STRUMENTI DI TRADING. Se tramite un conto demo il novello trader ha l'occasione di verificare i propri punti di forza e i margini di miglioramento su cui lavorare, un altro aspetto che deve essere valutato nella scelta di un forex broker ha a che fare con il numero di strumenti di trading che vengono messi a disposizione. Come è facile intuire, tale numero è direttamente correlato con la quantità di opportunità di cui si può approfittare: ecco spiegato il motivo per il quale gli esperti raccomandano di registrarsi presso un broker che, oltre alle coppie di valute maggiori, offre anche i metalli preziosi, le coppie di valute minori - incluse quelle esotiche - e un assortimento il più possibile vasto di materie prime. Tra gli strumenti di trading più comuni, per esempio, c'è l'oro.

COME RICONOSCERE L'AFFIDABILITA' DI UNA PIATTAFORMA. Quelli che abbiamo elencato fino a questo momento sono tutti elementi che contribuiscono ad aumentare il livello di affidabilità di una piattaforma, ma da soli non sono sufficienti. In sostanza, il broker forex CFD migliore su cui si possa contare è quello che permette di accedere in modo immediato alle analisi tecniche e fondamentali e che garantisce una ricca gamma di funzionalità, tra le quali non possono mancare i grafici.

LE CARATTERISTICHE DA RICERCARE. L'usabilità dell'interfaccia e la semplicità di utilizzo sono ulteriori fattori discriminanti tra una piattaforma di trading invitante e una che non lo è: è essenziale puntare su un broker forex CFD che sia, prima di tutto, user friendly. Poi, certo, ci sono anche molte altre valutazioni da compiere, per esempio in relazione alla disponibilità del trading automatico e al livello di sicurezza che viene garantito. In più, se si sceglie di tradare sul mercato delle valute, non si può fare a meno di propendere per una piattaforma che permetta di compiere tutte le operazioni con i più alti standard di efficienza e la massima rapidità. Come è facile intuire, infatti, il minimo ritardo si può tramutare in un'occasione mancata o comunque essere fonte di problemi.

LA GESTIONE DEL DENARO. Infine, un ultimo - ma non per questo meno importante - criterio su cui ci si deve basare per la scelta del broker forex riguarda la facilità di gestione del denaro: ci riferiamo, in particolare, alla velocità con la quale i soldi possono essere depositati e prelevati.

Redazione Independent