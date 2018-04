Quale squadra ha le migliori chance di vincere la Champions League 2018?

QUALE SQUADRA HA LE MIGLIORI CHANCE DI VINCERE LA CHAMPION LEAGUE 2018? Su Bet365 il codice bonus di benvenuto del 100% offre un'ottima opportunità a coloro che vogliono scommettere già da ora su chi vincerà la Champions League 2018. Con le semifinali Real Madrid - Bayern Monaco e Roma - Liverpool, la competizione si appresta infatti ad entrare nella sua fase decisiva, non solo per i club, ma anche per i tanti appassionati di scommesse.

Ecco, dunque, le quote di vittoria della Champions League 2018 secondo Bet365 accompagnate da una breve analisi sullo stato di forma e le caratteristiche delle quattro semifinaliste.



Real Madrid - quota vittoria 2.87



Sono i campioni in carica, nonché l'unica squadra ad aver vinto per due anni di fila da quando la Champions League ha sostituito la vecchia Coppa dei Campioni (1995). Nei quarti i Blancos hanno superato a fatica l'ostacolo Juventus con una netta vittoria per 0-3 a Torino e la rocambolesca sconfitta per 1-3 al Bernabeu, decisa dal provvidenziale - quanto contestato - rigore di Ronaldo al 93°. La sensazione, anche alla luce delle deludenti performance in campionato, è che gli uomini di Zidane siano meno brillanti degli anni passati. Tuttavia, il blasone e la presenza di un Cristiano Ronaldo in grande spolvero, sempre decisivo nei momenti clou della stagione, li rendono comunque i favoriti dai bookmakers.



Bayern Monaco - quota vittoria 3.25



I bavaresi, dopo aver sconfitto il Siviglia con il minimo sforzo, affrontano il Real Madrid in quella che può essere considerata una finale anticipata. Rigenerato dalla "cura" Heynckes - l'allenatore del Triplete 2013 - e reduce dalla precoce vittoria della Bundesliga, il Bayern Monaco si presenterà al cospetto del Real Madrid in grande forma e senza timori riverenziali. Guidati dal bomber Lewandoski (36 gol in 41 partite quest'anno), i tedeschi possono vantare un attacco straordinariamente prolifico, in grado di far male a chiunque. Inoltre, nelle ultime uscite hanno dimostrato una notevole solidità difensiva, che unita all'esperienza europea e alla presenza di un "totem" come Jupp Heynckes fa sì che possano essere considerati dei seri candidati alla vittoria finale.



Liverpool - quota vittoria 3.25



Trascinati dal tridente stellare Manè - Firmino - Salah, i Reds nei quarti si sono sbarazzati a sorpresa del Manchester City vincendo sia in casa che in trasferta. In semifinale incontreranno così l'altra grande rivelazione di questa Champions League, la Roma, in un affascinante revival della storica finale di Coppa dei Campioni del 1983. Gli uomini di Klopp sembrano in forma smagliante e rappresentano la mina vagante di questa edizione. Non a caso i bookmakers li pongono pressoché alla pari con le più accreditate rivali.



Roma - quota vittoria 10.00



È la cenerentola delle semifinaliste, ma ha già dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Dopo la storica rimonta ai danni del Barcellona nei quarti di finale, la Roma si presenta alla sfida con il Liverpool nelle condizioni di chi non ha nulla da perdere. I Giallorossi hanno indubbiamente poche chance di vincere questa Champions League; tuttavia, con una quota tre volte superiore a quella delle altre semifinaliste, si prestano bene alla classica scommessa "bomba".

