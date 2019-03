QUALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLARE IN CASA. La qualità di una casa si misura anche dalla tipologia dell’impianto di riscaldamento che è presente. Questo elemento è uno dei più importanti all’interno di un’abitazione, in quanto incide su più dei due terzi dei consumi totali. Oltre quindi al discorso legato al costo ci sono da considerare quelli inerenti all’efficienza e alla qualità dell’ambiente nel quale si viva. Quando si valuta una casa, in acquisto o in affitto, o quando si vuole ristrutturare la propria, è doveroso prendere in considerazione la scelta di un impianto di riscaldamento adeguato.

In commercio esistono diverse versioni di impianto di riscaldamento. Per la scelta del modello più adatto, la valutazione dell’efficienza e l’installazione dell’impianto, è importante rivolgersi a dei professionisti del settore. L’azienda Altieri Service è una delle principali protagoniste del settore, con attività di ricerca e sviluppo anche nel settore degli impianti di riscaldamento e condizionamentodelle abitazioni.

I TIPI DI IMPIANTO. Nella scelta dell’impianto di riscaldamento adeguato per la propria casa bisogna tenere in considerazione diversi aspetti. Innanzitutto le dimensioni dell’edificio e le sue caratteristiche tecniche. Inoltre bisogna valutare le fonti energetiche che si hanno a disposizione, l’ambiente nel quale ci si trova, il numero di persone che vivono in quella casa e il tipo di necessità cui bisogna rispondere. Tra i diversi tipi di impianto troviamo:

Caldaia a condensazione

Caldaia a legna o a pellet

Pompa di calore

Sistemi ibridi

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e i vantaggi di ciascuno di essi.

Tra le soluzioni più efficienti, in termini di produzione di calore, troviamo le caldaie a condensazione. Uno dei principali vantaggi di questo tipo di impianto è dato dal fatto di avere la condensazione del vapore dei fumi di scarico. Questo permette un’efficienza energetica maggiore in quanto di riutilizza il calore generato dalla condensazione.

Con le caldaie a legna o a pellet, invece, si ha un tipo di impianto di riscaldamento alimentato con questo tipo di materiale. Questo tipo di caldaie sono estremamente eleganti dal punto di vista estetico e capaci di creare un ambiente climaticamente gradevole. La scelta tra legna e pellett dipende da diversi fattori. Il legno ha un costo inferiore rispetto al pellet e brucia in maniera più naturale, creando anche un effetto estetico non indifferente. Inoltre le caldaie a legna funzionano anche in assenza della corrente elettrica. Dall’altra parte c’è da registrare un rendimento minore e l’impossibilità di regolare la temperatura, ‘costringendo’ ad aumentare i consumi di legna per la produzione di un calore maggiore. il pellet, invece, è molto più efficiente e pulito della legna e le caldaie di questo tipo sono molto più efficienti, potendo contare anche sulla possibilità di programmarne sia l’accensione che lo spegnimento.

Scegliere una pompa di calore significa orientarsi verso una soluzione green. Questo impianto, infatti, utilizza dei combustibili naturali (come l’energia presente nell’acqua o nell’aria) o anche a un impianto fotovoltaico, abbattendo quasi del tutto i costi della fornitura dell’energia elettrica.

Infine ci sono da considerare i cosiddetti sistemi ibridi. Si tratta di impianti particolari e tecnologicamente molto avanzati che ottimizzano i vantaggi di differenti tipologie di impianti. Hanno un costo ovviamente maggiore rispetto agli altri impianti, ma si ottengono benefici decisamente superiori.

Come abbiamo avuto modo di esporre in questo nostro rapido viaggio all’interno dei sistemi di riscaldamento per la casa, abbiamo potuto vedere come esistano tante e diverse possibilità tra le quali scegliere. Non ne esiste una migliore in assoluto, ma quella più adatta alla propria realtà abitativa.

Redazione Independent