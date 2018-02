Pusher albanese incastrato dal nervosismo: aveva 20mila euro di cocaina in macchina

PUSHER ALBANESE ARRESTATO AL POSTO DI BLOCCO. La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha tratto in arresto un giovane cittadino albanese trovato in possesso di oltre 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. B.V. classe 1988, muratore, era stato notato dal personale della Squadra Mobile teatina aggirarsi nel centro di Francavilla al Mare (CH) alla guida di un autoveicolo. Fermato per un controllo di routine l'uomo ha evidenziato segni di nervosismo e di insofferenza motivo per il quale gli operatori della Mobile hanno ritenuto necessario eseguire a suo carico una perquisizione personale. E, infatti, nelle tasche del giovane c'erano 1.300 euro in contanti ed un involucro cellophanato contenente oltre 100 grammi di sostanza bianca, risultata poi essere cocaina di altissima purezza.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 1.600 euro in contanti - celati sotto il materasso e probabile provento dell’attività di spaccio - nonché, diverso materiale da confezionamento.

Il cittadino albanese è stato pertanto dichiarato in arresto per il reato di cui all’art.73 del DPR 309/90 ed associato infine presso la Casa Circondariale di Madonna del Freddo di Chieti a disposizione del P.M. di Turno Dott.ssa M.D. Ponziani.

Il quantitativo di stupefacente sequestrato, con molta probabilità destinato al mercato della costa teatina e pescarese, avrebbe fruttato alla vendita al dettaglio circa 20.000,00 euro.

Redazione Independent