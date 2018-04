Punto d'oro per il Pescara di Pillon. "La Bari" recuperata due volte: finisce 2-2

PETTINARI ALL'ULTIMO MINUTO REGALA UN PUNTO D'ORO CONTRO "LA BARI". Bravo Pillon a ricostruire, dalle macerie, un Pescara in caduta libera verso la Serie C. Il punto d'oro contro "la Bari" del pescarese Fabio Grosso, in rimonta al 94esimo, rappresenta una concreta speranza di permanenza nel campionato cadetto. E' stato Pettinari, L'Ariete secondo Paolo Pierangelo Adriatico, ha infilare un bravissimo Micai ed a sigillare la 13 rete personale in questa stagione maledetta a dire poco. Il prossimo turno contro la Pro Vercelli, fanalino di coda, è fondamentale perchè i biancazzurri sono a - 3 dall'Ascoli terzultimo: a quota 39 punti.

TABELLINO PESCARA BARI 2-2 (2-1)

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Fornasier, Coda (34' Campagnaro), Fiamozzi; Valzania, Brugman, Coulibaly (50' Machin); Capone, Pettinari, Mancuso (68' Falco). A disp.: Savelloni, Balzano, Perrotta, Mazzotta, Carraro, Yamga, Bunino, Cocco, Baez. All. Pillon

BARI (4-3-3): Micai; Balkovec, Gyomber, Marrone, Anderson; Henderson (60' Busellato), Iocolano, Basha (81' Petriccione); Cissè, Galano, Nenè. A disp.: De Lucia, Sabelli, D'Elia, Empereur, Diakitè, Kozak, brienza, Improta, Floro Flores. All. Grosso

Arbitro: Martinelli di Roma

Marcatori: 23' Nenè (B), 31' Anderson (B), 47' Mancuso (P), 94' Pettinari (P)

Ammoniti: Fiamozzi (P), Nenè (B)

Espulsi: Campagnaro (P)

Romanzo