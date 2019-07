PUBBLICITA' ESTERNA NELLE ZONE PEDONALI: COME UTILIZZARLA IN MANIERA CORRETTA. Per molte persone le zone pedonali sono un luogo ideale per prendersi una meritata pausa, magari mangiando un gelato, bevendo un caffè o dando un’occhiata alle vetrine dei negozi. Gli imprenditori vedono le cose in maniera diversa: per loro le vie dello shopping sono perfette per fare pubblicità ai propri prodotti. Infatti nei luoghi di grande passaggio si può raggiungere automaticamente un target molto ampio. Il modo più semplice è puntare su bandiere stampate e poster. Ma è fondamentale che siano concepiti e realizzati in maniera efficace. In questo articolo vi spieghiamo quali sono le caratteristiche di un buon design, ma anche i vantaggi e i rischi della pubblicità esterna nei luoghi pubblici.

LE CARATTERISTICHE DI UNA PUBBLICITA' EFFICACE. I prodotti stampati arricchiscono il vostro portafoglio marketing, anche nell’era digitale, a patto che siano il risultato di un lavoro di qualità. Se state prendendo in considerazione l’idea di utilizzare manifesti, striscioni e prodotti simili in luoghi pubblici molto frequentati, il vostro strumento pubblicitario dovrebbe avere queste caratteristiche:

caratteri leggibili, anche a distanza

design con colori vivaci e accattivanti

fotografie ad alta risoluzione

slogan pubblicitari brevi e facili da ricordare

stampa su materiali di alta qualità e resistenti agli agenti atmosferici

I VANTAGGI DELLA PUBBLICITA' ESTERNA. Se rispettano questi punti, gli strumenti pubblicitari installati nelle zone pedonali contribuiscono al successo della vostra strategia di marketing. I cavalletti pubblicitari richiamano l’attenzione dei potenziali clienti su determinati luoghi o li attirano nel vostro negozio. Inoltre, con un cartellone molto appariscente si è certi di catturare l’attenzione di molte persone. Infine, la pubblicità esterna è molto versatile, in quanto può essere impiegata sia per un prodotto concreto sia per un servizio.

I RISCHI DELLA PUBBLICITA' ESTERNA. Usare prodotti stampati nei luoghi pubblici non significa automaticamente avere successo. Ad esempio, nei luoghi affollati con molti cartelloni disposti l’uno accanto all’altro potrebbe accadere che la propria pubblicità non venga notata dai passanti. Inoltre questi prodotti hanno un costo superiore rispetto alle alternative online. Per questa ragione va trovato un buon compromesso tra costi e benefici. Un’ultima considerazione: non saprete mai chi passerà davanti al vostro cartellone pubblicitario. Si tratta di uno strumento con cui è difficile rivolgersi a un target specifico.

LA CHIAVE PER IL SUCCESSO? UNA BUONA PROGETTAZIONE. Riassumendo, la pubblicità esterna in forma stampata può contribuire al successo delle vostre attività di marketing. Vi consigliamo comunque di valutare i vantaggi e gli svantaggi dei singoli prodotti per capire se sono adatti o meno alla vostra strategia e al pubblico che volete raggiungere.

Redazione Independent