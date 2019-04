Progetto di legge d'iniziativa popolare in difesa dei beni pubblici e comuni

COMISSIONE RODOTA': PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE IN DIFESA DEI BENI COMUNI E PUBBLICI. Presso gli ’uffici elettorale comunale d'Abruzzo sono disponibili i moduli per la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, promossa dal Comitato Popolare di Difesa Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà” di Firenze.

Noi di Abruzzo Independent siamo favorevolissimi e firmeremo per supportare questa battaglia giusta e sacrosanta che porta il nome di uno dei piu' grandi costuzionalisti vissuti nel nostro Paese.

Redazione Independent