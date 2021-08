Profughi in fuga dall’Afganistan nelle tende della Croce Rossa

Sono centinaia i profughi in fuga dall’Afganistan accolti nella struttura del polo logistico marsicano, gestita dalla Croce Rossa Italiana.

Si tratta di uomini, donne e bambini che saranno allocati in tensostrutture della Croce Rossa, per poi essere distribuiti (si spera il prima possibile date le condizioni climatiche) secondo un piano nazionale.

Nella giornata di ieri la nascita di Hina ha riempito il cuore di emozioni difficili da raccontare, soprattutto per Noor il mediatore culturale che ha accompagnato mamma e figlia in fuga da Kabul.

Nel frattempo i volontari della Croce Rossa stanno raccogliendo prodotti per l’igiene della persona, capi di abbigliamento e maglieria intima.





Anche i medici della ASL di Avezzano sono presenti con oltre 15 operatori per somministrare le prime vaccinazioni anti Covid. Oltre alla task force della Asl, ai fini dello svolgimento di tutte le altre operazioni logistiche, saranno presenti gruppi militari che assicureranno un lavoro in comune e integrato in base alle rispettive competenze.