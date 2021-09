Profondo dolore per la scomparsa di Chiara D'Eramo

Abruzzoindependet.it si unisce al dolore che ha colpito Andrea Mazzetti, componente dell’area comunicazione del Pescara Calcio e amico di tutti noi, per la scomparsa della giovane moglie Chiara D’Eramo. La redazione tutta, per quanto possibile, vuole portare un messaggio di vicinanza ai familiari in questo momento difficilissimo.

L’ultimo saluto ci sarà domani alle 15,30 nella Chiesa Parrocchiale Maria SS Annunziata ad Introdacqua (AQ), paese di origine della donna.