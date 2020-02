Primo positivo al Virus Corona. Chiuse le scuole a Roseto ed Atri

PRIMO POSITIVO AL VIRUS CORONA IN ABRUZZO. Si tratta di un uomo lombardo in vacanza a Roseto degli Abruzzi. Il paziente zero è ricoverato nell'ospedale 'Mazzini' di Teramo. La famiglia è in quarantena. La positività è stata riscontrata presso l’Ospedale Civile di Pescara. Entro questa sera arriverà la conferma dallo 'Spallanzani' di Roma.

SUOLE CHIUSE A ROSETO ED ATRI. I sindaci di Roseto e Atri hanno chiuso le scuole in via cautelativa. Anche a Giulianova il primo cittadino sta pensando di adottare la stessa misura ma al momento in cui scriviamo non ci sono conferme.

Redazione Indepedent