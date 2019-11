PRESUNTI ESAMI TRUCCATI ALL' UNIVERSITA D' ANNUNZIO. TUTTI ASSOLTI. Sono stati tutti assolti i tre imputati, giudicati con il rito ordinario dal tribunale collegiale di Pescara, nell'ambito del processo sui presunti esami truccati all'università d'Annunzio di Pescara. Assolti, perché il fatto non sussiste, dalle accuse di corruzione, l'ex sindaco di Manfredonia (Foggia) Angelo Riccardi, l'imprenditore foggiano Michele D'Alba e Joelle Toitou, ex compagna del docente universitario Luigi Panzone, che invece per la stessa vicenda è stato giudicato nel 2016, con il giudizio immediato, riportando una condanna a una pena che in appello è stata ridotta a 3 anni e 11 mesi.

Riccardi è stato assolto anche dalle accuse di falso e peculato perché il fatto non costituisce reato.

Redazione Independent